BİST110.1152,03EURO6,460,17USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'den İran Mahan Air yetkilileri ve kargo şirketine yaptırım
    ABONE OL
    12.12.2019 - 00:21 | | AA

    ABD'den İran Mahan Air yetkilileri ve kargo şirketine yaptırım

    ABD Hazine Bakanlığı, İran'dan Yemen'e silah lojistiği sağladıkları gerekçesiyle İranlı bazı hava yolu firması yetkililerine ve kargo şirketine yaptırım getirdiğini açıkladı.

    ABD'den İran Mahan Air yetkilileri ve kargo şirketine yaptırım

     

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Shanghai merkezli ESAIL Kargo şirketi ile İran Mahan Havayolları'nın Hong Kong merkezli 3 satış sorumlusunun İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü adına Yemen'e silah soktuğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bu karar, Yemen'deki Husi milislere gönderilen destekleri kesmek adına ABD devletinin uyguladığı adımlardan birisidir." ifadesi kullanıldı

    Bununla birlikte, söz konusu karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise "İran rejimi, Suriye ve Yemen'deki insani krize sebebiyet veren bölgesel militan grupları desteklemek için havacılık ve kargo sektörünü kullanıyor. Havacılık ve kargo endüstrisi teröristler tarafından suistimal edilmemeleri konusunda dikkatli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber