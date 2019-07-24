BİST102.7360,18EURO6,37-0,22USD 5,71-0,11ALTIN262,080,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAB'den kara para ile mücadele çağrısı
    24.07.2019 - 16:07| AA

    AB'den kara para ile mücadele çağrısı

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik kurallardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini duyurdu.

    AB'den kara para ile mücadele çağrısı

    AB Komisyonu, mali suçlarla mücadele hakkında değerlendirmeler içeren çalışmasını yayımladı.

    Çalışmada, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kurallarının uygulanmasında bazı yapısal eksikliklerin bulunduğu belirtildi.

    Söz konusu mali suçları kapsayan AB mevzuatlarının daha fazla güçlendirilmesi gerektiği aktarılan çalışmada, suçluların ve teröristlerin Avrupa'nın finansal sistemini kullanmalarına imkan verilmemesi gerektiği kaydedildi.

    Avrupa'daki bazı bankaların, iş modelleri ve iç mekanizmalarındaki eksiklikler nedeniyle AB kara parayla mücadele kurallarına uymadığına dikkati çekilen çalışmada, AB üyesi ülkelerin denetleyici faaliyetlerini zamanında ve etkin biçimde yerine getirmeleri gerektiği belirtildi.

     

    Düğünden 2 gün sonra intihar eden damat toprağa verildiKayseri'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E., toprağa verildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

    Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

    Valilik'ten sahte içki açıklaması

    Valilik'ten sahte içki açıklaması

    YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon yerleştirme sonuçları açıklandı

    YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon yerleştirme sonuçları açıklandı

    Havan topu mermisi böyle patlatıldı!

    Havan topu mermisi böyle patlatıldı!

    Sıradaki Haber