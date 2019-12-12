BİST110.1152,03EURO6,460,17USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Açıkladılar! Altının fiyatı 2020 sonuna kadar...
    ABONE OL
    12.12.2019 - 11:53 |

    Açıkladılar! Altının fiyatı 2020 sonuna kadar...

    OCBC'den yapılan açıklamada, altın fiyatının 2020 sonuna kadar 1.400 dolar/ons seviyesine düşebileceği belirtildi.

    Açıkladılar! Altının fiyatı 2020 sonuna kadar...

    ABD Hazine kağıdı getirilerindeki artışa ve global ekonominin istikrar kazandığına işaret eden OCBC, altın fiyatının 2020 yılı sonuna kadar 1.400 dolar/ons seviyesine düşebileceğini savundu.

    2019'un ikinci yarısının başından bu yana altın ile 10 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı getirileri arasında sıkı bir negatif korelasyon olduğuna işaret eden OCBC, 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin yüzde 2'nin üzerinde kalması halinde, kar realizasyonu ve algoritmik alım-satım baskısının altın fiyatının 1.400 dolar/ons seviyesinin altına itebileceğini vurguladı.

    Ancak OCBC, 2020 yılında Çin ve Hindistan'ın fiziki altın taleplerinin güçlü para birimlerine bağlı olarak toparlanabileceğini, fakat bunun herhangi bir satış dalgasında çok fazla destek sunmayacağını da öne sürdü.

    Spot altın şu sıralarda 1472,57 dolar seviyesinden işlem görüyor.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber