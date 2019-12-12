Açıkladılar! Altının fiyatı 2020 sonuna kadar...

ABD Hazine kağıdı getirilerindeki artışa ve global ekonominin istikrar kazandığına işaret eden OCBC, altın fiyatının 2020 yılı sonuna kadar 1.400 dolar/ons seviyesine düşebileceğini savundu.

2019'un ikinci yarısının başından bu yana altın ile 10 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı getirileri arasında sıkı bir negatif korelasyon olduğuna işaret eden OCBC, 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinin yüzde 2'nin üzerinde kalması halinde, kar realizasyonu ve algoritmik alım-satım baskısının altın fiyatının 1.400 dolar/ons seviyesinin altına itebileceğini vurguladı.

Ancak OCBC, 2020 yılında Çin ve Hindistan'ın fiziki altın taleplerinin güçlü para birimlerine bağlı olarak toparlanabileceğini, fakat bunun herhangi bir satış dalgasında çok fazla destek sunmayacağını da öne sürdü.

Spot altın şu sıralarda 1472,57 dolar seviyesinden işlem görüyor.