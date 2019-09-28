Adım Adım'la 15 milyon TL

Kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’ye tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan ‘Adım Adım Projesi’, 3 Kasım’da düzenlenecek olan 41. İstanbul Maratonu (Avrasya Koşusu) öncesinde çağrıda bulundu. Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun, maratona kayıtların 30 Eylül’de biteceğini hatırlatarak, herkesi iyilik peşinde koşmaya davet etti. Ergun, Adım Adım Projesi’nin amacını, “Başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dalış gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaya aracılık ediyoruz. Çevremizdeki sorunları görüp şikâyet etmek yerine çözümün parçası olmak isteyen gönüllüler ve STK’ları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz” sözleriyle anlattı.









Milyonlarca bağış



Kuruluşlarından itibaren 63 bine yakın gönüllü sporseverin ve onların destekleyen 500 bin bağışçının katkısıyla 52.8 milyon TL’nin sivil toplum örgütlerine ulaştırıldığını vurgulayan Ergun, sistemi şöyle anlattı;



“Her yıl nisan ayında yeni sivil toplum alım süreci başlıyor. O tarihe kadar ‘İyilik Peşinde Koş Platformu’nda (İPKP) bulunan ‘STK Öner’ formu aracılığıyla bize ulaşan başvurular inceleniyor, uygun başvuru sahipleri ile görüşülüyor ve haziran ayında yeni sivil toplum örgütlerine hoşgeldin deniliyor. Aradığımız ilk ve en önemli kriter ‘şeffaf ve hesap verebilir’ olmaları. Bünyemize katılan örgütler, geliştirmiş oldukları projeleri için yardım toplama izni alıyor ve yarışlar öncesinde platform üzerinden projelerini açıklıyorlar. Gönüllü sporcumuz bu kampanya linkini arkadaşlarına yollayarak onlardan destek istediğini duyuruyor. Destek vermek isteyen gönüllüler, sivil toplum örgütünün sanal post cihazı aracılığıyla direkt olarak bağışını o seçilen kuruma yapıyor. Platform, farklı sivil toplum örgütlerini bünyesinden barındırarak farklı amaçlar için kitlesel fonlama yapılmasını sağlayan dünyadaki ilk ve tek sistem.”



Rekora koşmak



Geçen yıl İstanbul Maratonu’na 7 bin 798 gönüllü koşucunun 36 STK için katıldığını ve 12.1 milyon TL bağış toplandığını belirten Ergun, “Şu anda bünyemizde 79 STK var. Hedefimiz her yıl olduğu gibi rekora koşmak. Bu yıl da İstanbul Maratonu’nun ‘çok güzel ve iyilikle dolu’ geçeceğinden kuşkumuz yok. İlk kez yardımseverlik koşusu yapacak STK’ların heyecan, deneyimli olanların gücüyle birleşince bakarsınız 10 bin koşucuya ve 15 milyon TL’yi görürüz. Maratona kayıtlar 30 Eylül’de son buluyor. Maratonu kaydını tamamlayan herkesi iyilik peşinde koşmaya bekliyoruz” dedi.