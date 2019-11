Ahmet Bey’in masası akıllandı!

Ofis mobilyaları üreticisi Bürotime, endüstri 4.0 dönüşümünü tamamladı. Bürotime Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Tosunoğlu’nun verdiği bilgiye göre Konya OSB’de, 2012 yılında kurulan fabrika, son yapılan yatırımlarla siparişten üretime ve ürün teslimine kadar uçtan uca tüm sürecin birbirine bağlı olduğu ve her adımda analiz edilebilen bir tesis haline geldi. Tosunoğlu, gelişimlerini şöyle anlattı:

Stres yok, oksijen var

“Biz siparişle çalışıyoruz. Bayilerimiz bir sipariş aldıkları zaman bunu B-Smart adlı sistemimize o siparişin adıyla, örneğin, ‘Ahmet Bey’in masası’ diye giriyorlar. Sipariş, birbiriyle konuşan makinelerimizin bağlı olduğu sisteme düşüyor. Bu sipariş için bir barkod oluşturuluyor ve makineler o barkodla o sipariş için üretilen her bir parçayı tanıyorlar, ona göre üretiyorlar. O barkod o sipariş için üretilen her bir parçaya yapıştırılıyor. Bu sistem, üretimde hata payını minimize ediyor ve lojistikte hız kazandırıyor. Ayrıca o sipariş için oluşturulan her yeni parça, mevcut ürünlerde yapılan her değişiklik kataloglara ekleniyor. Yeni siparişler için yeni bir seçenek oluşturuyor.”

Fabrikayı kurarken zeminine 12 ton bakır gömdüklerini belirten Tosunoğlu, “Bu sayede hem makineler topraklanıyor, hem de çalışanların stresi alınıyor. Ayrıca talaş ve tekstil tozu gibi maddeler uçuşmuyor” dedi. Mobilyalarda kullanılan metal aksam için özel bir boyama sistemi geliştirdiklerini de bildiren Tosunoğlu, şunları söyledi: “Boya, metale havayla püskürtülerek uygulanır. Normal havanın içinde oksijen ve nem de vardır, bunlar bir süre sonra metale zarar vermeye başlar. Boyayı sadece azotla püskürten bir sistem kurduk. Bu sistem atmosferdeki havayı alıyor, azotu, oksijeni ve nemi ayrıştırıyor. ”

Önce kadınlar ve mühendisler

Bürotime’ın endüstri 4.0 gereklerine göre yapılandırılan fabrikasında 387 çalışan bulunuyor. Bu sayının fazla olup olmadığı sorusu üzerine, Bürotime Pazarlama Direktörü Nuran Efendioğlu, endüstri 4.0’la üretim yapmanın mutlaka çalışan sayısını azaltmak anlamına gelmediğini söyledi. Efendioğlu, “Fabrikada 30’un üzerinde mühendis çalışıyor. 9 mimar/iç mimar ve endüstriyel tasarımcının da dahil olduğu 97 kişilik beyaz yakalı kadromuz var. Üniversitelerle de işbirliği içindeyiz” dedi. Bürotime’ın kadın istihdamına da önem veren bir şirket olduğunu belirten Efendioğlu, “Burada kadınları üretimin her aşamasında görebilirsiniz, kaynak ustası olarak bile...” diye konuştu.

Hedef Avrupa

İç pazarda önde gelen markalarından biri olduklarını, ihracatta da daha fazla büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Tosunoğlu, “2018’de 50-60 milyon liralık ihracat yaptık. Cironun yüzde 25’i kadar... Hedefimiz bunu % 30’a çıkarmak. Kalitede Avrupa’daki üretimle yarışıyoruz. Fiyatımız ise onlara göre rekabetçi” dedi.