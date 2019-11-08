Ahududu ihracatı başlıyor

Türkiye’deki ahududu üretiminin yüzde 96’sını gerçekleştiren Bursa’nın bu alanda ihracata yönelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ni uygulamaya aldı. Proje kapsamında ahududu yetiştiricilerini eğitim için Bosna Hersek’e götüren Büyükşehir Belediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti ile ihracata en uygun cins olan ‘polka’ cinci ahududunu Bosna Hersek’ten ithal ederek, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltarak geçen mart ayında üreticilere fidelerini dağıtmıştı. Tarım A.Ş. projesi kapsamında, ahududu yetiştiriciliği konusunda eğitim alan, ardından Bosna Hersek’e gidip verimli üretim tekniklerini yerinde gören Bursalı çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı fidanlardan hasat yapmanın mutluluğunu yaşadı. Hastalıklara karşı direnci çok yüksek olan fidanlar, temmuz ayı başından eylül sonu, ekim ortalarına kadar meyve verdi. Proje kapsamında hasadı yapılan yaklaşık 35 ton ahududu iç piyasada alıcı buldu.



Siparişler alındı



Bursa’ya yeni kazandırılan polka ciddi ahududu ihracata yönelik bir cins olurken, Tarım A.Ş., önümüzdeki yıl için dış pazarlarda alıcı buldu. Eylül ayında Hong Kong’da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı’nda ahududunu vitrine çıkaran Tarım A.Ş., yabancı firmalarla yaptığı birebir görüşmelerle önümüzdeki yıl için sipariş almayı da başardı. İlk ürünlerin iç piyasada tüketildiği ahududular, önümüzdeki yıl dünyanın farklı ülkelerinde sofraları süsleyecek.



Yeni fidan dağıtımı



Yüksek verimli polka cinsi ahududu üretiminin artırılmasını amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ., ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında, yeniden fidan dağıtımı yapacak.



Bursa’ya katma değeri yüksek olan ‘Polka’ cinsi ahududu fidanlarını çoğaltıp yaygınlaştırarak üretiminin daha da artmasını istediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş projeye ilişkin olarak şunları söyledi:



“Bursa’nın ahududu yetiştiriciliğini güçlendiren proje kapsamında üreticilerin, Bosna Hersek’teki eğitim faaliyetlerine katılmalarını ve fidanların yetişme ortamını ve uygulamaları bizzat yerinde incelemelerini sağladık. Bursa’ya yeni bir ahududu cinsi ‘polka’yı kazandırdık. Kalitesi, dayanımı, taze tüketime uygunluğu ile ahududumuz artık dünya pazarlarına hazır hale geldi. Öncelikli hedefimiz ithalatın önüne geçmek. Bu noktada ‘polka’ cinsi ahududu fidanlarını, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltarak şehrimizde üretiminin daha da arttırılmasını hedefliyoruz. Daha önce hedefimiz 10 bin ton demiştik ve bu hedefe emin adımlarla yürüyoruz.”