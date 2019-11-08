Aksa Akrilik 221 milyon lira net kâr etti

Aksa Akrilik, 2019 yılının ilk dokuz ayında 221 milyon lira net kar elde etti. Şirket, geçen yıl aynı dönemde 34 milyon lira net kar elde etmişti.

Bu yıl 2.7 milyar lira ciroya ulaşan Aksa Akrilik, yüzde 16’lık faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjıyla karlılığını destekledi. Aksa Akrilik, bir önceki yıl yüzde 45 olan ihracat oranını ise yüzde 48’e çıkarttı.