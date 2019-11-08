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    HaberlerEkonomi HaberleriAksa Akrilik 221 milyon lira net kâr etti
    08.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aksa Akrilik 221 milyon lira net kâr etti

    Yüzde 18’lik global pazar payı ile dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik, 1 Ocak-30 Eylül 2019 dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını açıkladı.

    Aksa Akrilik 221 milyon lira net kâr etti

    Aksa Akrilik, 2019 yılının ilk dokuz ayında 221 milyon lira net kar elde etti. Şirket, geçen yıl aynı dönemde 34 milyon lira net kar elde etmişti.
    Bu yıl 2.7 milyar lira ciroya ulaşan Aksa Akrilik, yüzde 16’lık faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjıyla karlılığını destekledi. Aksa Akrilik, bir önceki yıl yüzde 45 olan ihracat oranını ise yüzde 48’e çıkarttı.

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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