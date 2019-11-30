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    HaberlerEkonomi Haberleri Aksa’nın ilk start-up yatırımı 3D yazıcıya
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    30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aksa’nın ilk start-up yatırımı 3D yazıcıya

    Aksa Akrilik, ‘Girişimciliğe Değer’ adını verdiği start-up destek projesi kapsamında, üç boyutlu yazıcılara yerli kartuş dönemini başlatan start-up firması Porima’ya yatırım kararı aldı.

    Aksa’nın ilk start-up yatırımı 3D yazıcıya

    Aksa Akrilik’in üretim tesislerinin de bulunduğu Yalova’da çalışmalarını yürüten ve 2017 yılında kurulan Porima, yerli filament üretimi ile üç boyutlu yazıcılarda kullanılan kartuşta dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, “Yenilikçi projeleri destekleyerek geleceğe yatırım yapmayı hedefliyoruz. Projenin ilk yılında üretim tesislerimizin bulunduğu Yalova’da kurulmuş olan bir start-up firmasına yatırım yapmamız da güzel bir başlangıç oldu” dedi.

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