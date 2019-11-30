Aksa’nın ilk start-up yatırımı 3D yazıcıya

Aksa Akrilik’in üretim tesislerinin de bulunduğu Yalova’da çalışmalarını yürüten ve 2017 yılında kurulan Porima, yerli filament üretimi ile üç boyutlu yazıcılarda kullanılan kartuşta dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, “Yenilikçi projeleri destekleyerek geleceğe yatırım yapmayı hedefliyoruz. Projenin ilk yılında üretim tesislerimizin bulunduğu Yalova’da kurulmuş olan bir start-up firmasına yatırım yapmamız da güzel bir başlangıç oldu” dedi.