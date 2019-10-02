Aktar alışverişini soğuklara bırakma

Mevsim geçişleriyle birlikte vatandaşlar, kış hastalıklarına karşı önlemini ‘bitki çayı’ ile alıyor. Vatandaşların kış çaylarında kullanmak üzere bitki ve baharat alışverişi için ilk adresi Mısır Çarşısı oluyor. Ihlamurdan kuşburnuya, kış çayından tarçına kadar birçok ürünün tek tek ya da karıştırılarak satıldığı Mısır Çarşısı’nda yoğunluk var. Mısır Çarşısı’nda ürün fiyatları neredeyse geçen yılla aynı düzeyde seyrediyor. Satışların iyi gittiğini söyleyen çarşı esnafı, havaların daha da soğumasıyla birlikte satışlarda artış bekliyor.



Turistlerin çok fazla meyve çayı aldığını kaydeden Öz Develi Baharat Sahibi Mehmet Fatih Develi, ıhlamur, tarçın, adaçayı, zencefil ve hatmi çiçeği içeren kış çayının tercih edildiğini ve kilosunun 140 lira olduğunu söylüyor. Develi, Asyalı turistin incir, kayısı, Antep fıstığını çok fazla aldığını söyledi.



İncir 90 TL



İncirin kilogram fiyatı 90, kayısının 80-90, Antep fıstığının ise 140 liradan satışa sunuluyor. Dünyanın en pahalı baharatlarından olan İran safranının gramı geçen yıl 22 liradan alıcı bulurken bu yıl 35 liradan satılıyor.









Avrupalı geliyor



Çarşıda yerli turistlerin yanı sıra yabancı turist yoğunluğu da dikkat çekiyor. Turistler, esnafa en çok meyve çaylarını ve baharat karışımlarını soruyor. Pul biber, toz biber, kekik, sarımsak tozu, fesleğen, karanfil ve tuz karışımından oluşan Osmanlı baharatının 100 gramı geçen yıl 10 liradan satılırken bu yıl 14 liradan tüketiciye sunuluyor.



Çarşı esnafına göre, geçen yıllara göre bu yıl satışlar da iyi gidiyor. Çarşı esnafı, bu yıl Arapların yanı sıra çok fazla Avrupalı turistin geldiğini söylüyor.



Ihlamurun kilosu 200 lira



Geçen yıl 180 liraya satılan ıhlamur şimdilik Mısır Çarşısı’nda 200 lira... Esnaf, ıhlamur fiyatlarının havalar soğuyunca artabileceğini dile getiriyor. Elbette vatandaş tek seferde bir kilo ıhlamur almıyor. Bugünlerde Mısır Çarşısı’nda 100 gram ıhlamur 20 lira... Vatandaş ıhlamurun yanı sıra adaçayı, havlıcan, papatya, kış çayı, kuşburnu gibi çaylara da rağbet ediyor.



Fotoğraf: OZAN GÜZELCE Milliyet