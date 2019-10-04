Altın fiyatları güncel | 4 Ekim çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar?

ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kararından sonra Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen uçak ve tarım ürünlerine ek vergi getirdi. 18 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni tarifelerle uçak için yüzde 10 ve tarım ürünlerine de yüzde 25 ek vergi uygulanacağı belirtildi.

ABD'nin yeni tarife kararı ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması sonrası altının ons fiyatı yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Analistler, ABD'nin tarife kararının ve hafta boyunca açıklanan makroekonomik verilerin beklenenden kötü gelmesi sebebiyle risk iştahında azalma olduğunu, bu durumun altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam edebileceğini belirtti.

Bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar seviyesinin destek, 1.510 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 275 TL satış: 276 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 446 TL satış: 452 TL

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 1.834 TL satış: 2848 TL