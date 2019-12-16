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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
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    16.12.2019 - 16:33 |

    Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

    Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ABD ve Çin´in bir ticaret anlaşması imzalamaya yakın olduğu açıklamaları etkisiyle geçtiğimiz hafta ayın zirvesine yakın düzeyde seyretti. Yatırımcılar tarafından altının gram fiyatı ve en çok tercih edilen tür olan çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram altın,çeyrek altın fiyatında son durum.

    Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

    Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor.

    İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları:

    Gram altın, 277 liradan, çeyrek altın, 454 liradan, yarım altın ise 908 liradan satılıyor.

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