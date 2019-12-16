Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor.

İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları:

Gram altın, 277 liradan, çeyrek altın, 454 liradan, yarım altın ise 908 liradan satılıyor.

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