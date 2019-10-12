BİST99.0280,25EURO6,501,08USD5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAltın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları
    12.10.2019 - 18:38 |

    Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları

    Güncel altın fiyatları merakla araştırılıyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları haftayı nasıl kapadı? İşte altın fiyatlarında son durum...

    Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları

    Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Altın satın almak isteyen veya var altın bozdurmak isteyen vatandaşlar altın fiyatı ne kadar merak ediyor. İşte gram,çeyrek, altın fiyatları haberimizde...

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Altın (gr) alış 281,71 TL / satış 281,76 TL

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek Altın alış 445,94 TL / satış 456,05 TL

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım Altın alış 889,10 TL / satış 912,09 TL

     

     

      Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

      Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

      Düğün konvoyunda feci kaza

      Düğün konvoyunda feci kaza

      Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

      Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

      Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

      Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

      Sıradaki Haber