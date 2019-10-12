Altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Altın satın almak isteyen veya var altın bozdurmak isteyen vatandaşlar altın fiyatı ne kadar merak ediyor. İşte gram,çeyrek, altın fiyatları haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın (gr) alış 281,71 TL / satış 281,76 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın alış 445,94 TL / satış 456,05 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın alış 889,10 TL / satış 912,09 TL