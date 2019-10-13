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    HaberlerEkonomiAltın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ekim Çeyrek altın fiyatları
    13.10.2019 - 11:32 |

    Altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ekim Çeyrek altın fiyatları

    Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde günü yüzde 1,17 azalışla 279,90 Türk Lirasından tamamlayan Gram altın fiyatları an itibariyle 282,49 liradan satışa sunuluyor. Peki 13 Ekim Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ekim Çeyrek altın fiyatları

    Altın fiyatlarında yaşanan değişim yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 279 liradan işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı an itibariyle 282 liradan alıcı buluyor. Borsanın işleme kapalı olduğu şu saatlerde Çeyrek altın ise 462,40 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşların verilen bu fiyatlar üzerine işçilik ve kar marjlarını da hesaba kattıktan sonra altın alımına ilişkin hamlelerini yapmaları gerekiyor.

     Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,90 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü

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