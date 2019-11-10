Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araşıtırılmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu hafta sonunda 24 ayar külçe altının gramı 270,51 liradan işlem görmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde de benzer rakamlardan günü kapatan gram altın aynı seyrini sürdürüyor. Çeyrek altın fiyatları 8 Kasım Cuma günü kapanışta 440 liradan işlem görürken an itibariyle 443 liradan işlem görüyor.