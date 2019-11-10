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    HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında düşüş sürüyor! Çeyrek altın ne kadar oldu?
    10.11.2019 - 12:16 |

    Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Çeyrek altın ne kadar oldu?

    Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde günü % 1,49 azalışla 270,40 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı borsanın işleme kapalı olduğu şu saatlerde 270,51 liradan işlem görüyor. Peki Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

    Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Çeyrek altın ne kadar oldu?

    Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araşıtırılmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu hafta sonunda 24 ayar külçe altının gramı 270,51 liradan işlem görmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde de benzer rakamlardan günü kapatan gram altın aynı seyrini sürdürüyor. Çeyrek altın fiyatları 8 Kasım Cuma günü kapanışta 440 liradan işlem görürken an itibariyle 443 liradan işlem görüyor.

    Altın fiyatlarında düşüş sürüyor Çeyrek altın ne kadar oldu

     

     

     

    Hem dans etti hem makas attıD-100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.
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