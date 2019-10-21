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    HaberlerEkonomiAltın ne kadar? Hatfanın ilk gününde altın fiyatları
    21.10.2019 - 10:42 |

    Altın ne kadar? Hatfanın ilk gününde altın fiyatları

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı merakla araştırılıyor. Altın fiyatları haftanın ilk gününe nasıl başladı? İşte 21 Ekim 2019 Pazartesi günü altın fiytalarında güncel durum...

    Altın ne kadar? Hatfanın ilk gününde altın fiyatları

    Gram altın ne kadar?, Çeyrek altın ne kadar?, Yarım altın ne kadar? soruları yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar arasında sık sık konuşulan altın fiyatlarında durum nedir? Altın fiyatları yükseldi mi Altın fiyatları düştü mü? İşte bu tür soruların yanıtları haberimizde...

    ALTIN FİYATLARI

    Altın ne kadar Hatfanın ilk gününde altın fiyatları

    Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.
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