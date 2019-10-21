Altın ne kadar? Hatfanın ilk gününde altın fiyatları

Gram altın ne kadar?, Çeyrek altın ne kadar?, Yarım altın ne kadar? soruları yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar arasında sık sık konuşulan altın fiyatlarında durum nedir? Altın fiyatları yükseldi mi Altın fiyatları düştü mü? İşte bu tür soruların yanıtları haberimizde...

ALTIN FİYATLARI



