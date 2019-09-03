Anadolu Sigorta Silikon Vadisi’nde

İlk olarak Anadolu Sigorta ile iş birliği gerçekleştiren Maxitech, başta Insurtech ve yapay zeka olmak üzere, nesnelerin interneti, blockzincir teknolojisi ve bulut gibi konulardaki gelişmeleri yerinde izleyerek firmanın yeni ürün ve hizmetler geliştirmesine katkı sağlayacak.

Anadolu Sigorta’nın ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunmak üzere kurumsal inovasyon servisi vermeye başladıklarını ifade eden Maxitech CEO’su Burak Arık, “Silikon Vadisi’nde, global anlamda rekabet eden, inovasyon ve teknolojiyle rekabette öne çıkmak isteyen Türk şirketleri için büyük bir potansiyel var ve biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalıştığımız firmaların en son teknolojiyi kullanmasına veya burada en iyi teknolojiyi üreten startuplarla iş birliği yapmasına imkan sağlıyoruz” dedi.