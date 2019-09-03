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    HaberlerEkonomiAnadolu Sigorta Silikon Vadisi’nde
    03.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Anadolu Sigorta Silikon Vadisi’nde

    Teknoloji şirketi Softtech’in San Francisco’daki iştiraki Maxitech, Türkiye’deki firmalara kurumsal inovasyon servisi vermeye başladı.

    Anadolu Sigorta Silikon Vadisi’nde

    İlk olarak Anadolu Sigorta ile iş birliği gerçekleştiren Maxitech, başta Insurtech ve yapay zeka olmak üzere, nesnelerin interneti, blockzincir teknolojisi ve  bulut gibi konulardaki gelişmeleri yerinde izleyerek firmanın yeni ürün ve hizmetler geliştirmesine katkı sağlayacak.

    Anadolu Sigorta’nın ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunmak üzere kurumsal inovasyon servisi vermeye başladıklarını ifade eden Maxitech CEO’su Burak Arık, “Silikon Vadisi’nde, global anlamda rekabet eden, inovasyon ve teknolojiyle rekabette öne çıkmak isteyen Türk şirketleri için büyük bir potansiyel var ve biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalıştığımız firmaların en son teknolojiyi kullanmasına veya burada en iyi teknolojiyi üreten startuplarla iş birliği yapmasına imkan sağlıyoruz” dedi.

    İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: 18 yaşındaki gence...İstanbul'un Fatih ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında evinde bulunan bir kadın da seken mermilerden birisinin isabet etmesi sonucu kolundan yaralandı.
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