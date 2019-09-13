Carrefoursa, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure ayı boyunca fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, nardan üzüme geleneksel aşurelik ürünlerini uygun fiyatlarla reyonlarından müşterileri ile buluşturuyor. Carrefoursa, Aşure ayı boyunca 41 marketinde 10 bin kişiye aşure ikramı gerçekleştirecek. Aşure ayının başlaması vesilesiyle 11 Eylül Çarşamba günü Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu Üyeleri, Maltepe Park’taki hipermarkette aşure ikramı gerçekleştirdi.

Kartallıoğlu, aşure pişirip ikram etmenin geçmişten günümüze kalan ve geleceğe aktarılması gereken çok özel bir gelenek olduğunun altını çizerek, “Aşure ayına önem veriyor, hemen her marketimizle hazırlanıyoruz. Aşure ayı boyunca 41 marketimizde aşure ikramı gerçekleştiriyoruz. Paylaştıkça artan bir lezzet olan ve içinde 40’tan fazla malzeme barındıran bereketli lezzet aşureyi aşure yapan hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlere reyonlarımızda yer veriyor, müşterilerimizi marketlerimize bekliyoruz” dedi.