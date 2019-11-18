18.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ayakkabı yan sanayi buluşması
Ayakkabı yan sanayi sektör buluşması Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), 20-23 Kasım tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde, 62’nci kez kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliği ve Ticaret Bakanlığı ile KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuar, ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren 500’ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlıyor.
Türk ayakkabı sektörü, gerek kapasite gerekse de kalitesiyle tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. AYSAF Fuarı ile birlikte yan sanayi ile kucaklaşan Türk ayakkabı sektörü, fuarda 3 milyar dolarlık ihracat hedefi için yeni pazarlarla entegre olma fırsatlarını değerlendirecek. 500’ün üzerinde firma 15 bini aşkın sektör profesyoneliyle buluşuyor.
Çin’in 60 kişilik ülke katılımı ile yer alacağı fuar, 60 bin metrekarelik alanda aralarında Rusya, Çin, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya, Polonya, Romanya ve Türki Cumhuriyetlerden sektör profesyonellerini ağırlayacak.