Azeri otelleri ‘Elektra’ dedi

Bu yıl Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Elektra Otel Yönetim Sistemleri Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, halihazırda ağırlık verdikleri yurtdışı pazarlardan Azerbaycan’da 47 otelde Elektra’nın kullanıldığını söyledi. Durukal, “Çok yakın bir zamanda Azerbaycan’da 9 otel daha Elektra Otel Yönetim Sistemi’ne geçecek. Azerbaycan’da 2019 sonu hedefimiz ise 70 otel” bilgisini verdi.