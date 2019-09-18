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    HaberlerEkonomiAzeri otelleri ‘Elektra’ dedi
    18.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Azeri otelleri ‘Elektra’ dedi

    Otel yazılımı çözümleri sunan Elektra Otel Yönetim Sistemi, yurtiçi pazarın yanı sıra ihracatta da büyüyor.

    Azeri otelleri ‘Elektra’ dedi

    Bu yıl Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Elektra Otel Yönetim Sistemleri Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, halihazırda ağırlık verdikleri yurtdışı pazarlardan Azerbaycan’da 47 otelde Elektra’nın kullanıldığını söyledi. Durukal, “Çok yakın bir zamanda Azerbaycan’da 9 otel daha Elektra Otel Yönetim Sistemi’ne geçecek. Azerbaycan’da 2019 sonu hedefimiz ise 70 otel” bilgisini verdi.

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