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    HaberlerEkonomiBahama Limanı Türklere emanet
    30.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Bahama Limanı Türklere emanet

    Dünyanın önde gelen kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan 2018’de 3.7 milyon yolcuya hizmet veren Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıllık işletme sözleşmesi, Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding ile Bahamalar Devleti arasında imzalandı.

    Bahama Limanı Türklere emanet

    250 milyon $ yatırım

    Global Ports Holding liderliğinde kurulan Bahamalar Yatırım Fonu ve bir vakıf olan YES Foundation’un ortağı olduğu Nassau Cruise Port Ltd. tarafından işletilecek limana 250 milyon dolar yatırım yapılacak.

    Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Yatırımların tamamlanması ardından Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıllık işletme süresi sonunda Bahamalar ekonomisine toplam 16 milyar dolarlık katkıda bulunmasını bekliyoruz” dedi.

    Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, “Nassau, operasyonlarımız başladığında küresel ağımızdaki en büyük liman olacak. Bu gelişme yolcu sayımızı yüzde 50 artıracak” diye konuştu.

    Nassau Kruvaziyer Limanı’nda gerçekleşen imza töreninde, imzalar Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ile Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ın nezaretinde atıldı. 2018 yılında 3.7 milyon yolcu trafiğine sahne olan Nassau Kruvaziyer Limanı, ülke tarihinin en büyük yatırımı olarak nitelendiriliyor. 400 bin nüfuslu ülkede yaklaşık 20 bini aşan kişiye hisse alma imkanı verilecek. Gençliğe yönelik eğitim programları finanse edilecek.

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