05.08.2019 - 19:13| AA
Bakan Pekcan duyurdu: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu görüşme doğrultusunda, Sayın Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylül ayının ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün akşam saatlerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bu görüşme doğrultusunda, Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylülün ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:
"Ross başkanlığındaki ABD heyeti ile birlikte iki ülke sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz ve sektörler bazında ayrıntılı bir şekilde çalışacağız. Türk-Amerikan iş insanlarının da bu kapsamda bir araya geleceği ziyaret, uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığımız ticaret hacmimizin artırılması çalışmalarının somut bir göstergesidir."
Satarken yakalandılar Denizli'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında yer alan ve nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettikleri tozu satmaya çalışan 6 kişi, gözaltına alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemede, tozun kaliforniyum olmadığı belirlendi.