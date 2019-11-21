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    HaberlerEkonomi HaberleriBakan Selçuk'tan personel alımı açıklaması
    21.11.2019 - 13:34 | | AA

    Bakan Selçuk'tan personel alımı açıklaması

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." ifadesini kullandı.

    Bakan Selçuk'tan personel alımı açıklaması

     

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam edildiğini belirtti.

    "BizÇalışanBüyükBirAileyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesi verdi.

    Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinden konuya ilişkin detaylara ulaşılabileceği bilgisi de yer aldı.

     

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