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    HaberlerEkonomiBakanlık'tan döviz bürolarına faaliyet izni uyarısı
    26.09.2019 - 13:29 | | AA

    Bakanlık'tan döviz bürolarına faaliyet izni uyarısı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, sermaye şartının sağlanması ve teminat mektubuyla ilgili konularda ek süre verilmiş yetkili müesseselerin (döviz büroları) 30 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar ilgili belgelerini Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi'ne yüklemesi ve resmi yazıyla bakanlığa fiziksel olarak göndermesi uyarısında bulunuldu.

    Bakanlık'tan döviz bürolarına faaliyet izni uyarısı

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin tebliğ kapsamında, bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseselerin, 1 Ocak 2019'a kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmaları ve 1 Temmuz 2019'a kadar ilgili şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

    Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, gereğini yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre veriliyor. Belirtilen sürelerde başvurmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal ediliyor.

    Bu kapsamda bakanlıkça sermaye şartının sağlanması ve bloke hesabı/teminat mektubuyla ilgili konularda ek süre verilen yetkili müesseselerce, tebliğde yer alan tüm şartların sağlandığını tevsik eden belgelerin 30 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar, öncelikle Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi (YMBS) üzerinden bakanlığa iletilmesi, başvurunun tamamlanmasını müteakip yine aynı gün mesai bitiminde bakanlıkta olacak şekilde fiziki evrakların gönderilmesi gerekiyor.

    Ayrıca, söz konusu başvuruda süreli olan bütün belgelerin (beyanlar, vergi borcu yazıları, adli sicil kayıtları, mali müşavir raporu ve benzeri) YMBS'de yer alan belge açıklamaları da göz önünde bulundurularak güncellenmesi önem taşıyor. 30 Eylül Pazartesi mesai bitiminde YMBS söz konusu başvurular için işleme kapatılacak ve tamamlanmayan başvuru sahibi yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilecek.

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