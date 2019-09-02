Balık bereketli tezgâh şenlendi

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından sezonun ilk avına çıkan balıkçıların yüzünü, hamsi ile istavrit güldürdü. Marmara’da, sezonun ilk avında 350 kasa balıkla karaya dönen balıkçı Ulaş Canbay, “Bu sezon hamsi bol olacak. Bu yıl yüzler gülecek” dedi. Av yasağının kaldırılması ile ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçıların yakaladığı deniz ürünleri tezgahlarda yerini aldı.

Tezgaha ilk gün en çok hamsi ve istavrit geldi. Palamut ise yok denecek kadar azdı. Sezonun ilk günü olması nedeniyle balığın az olduğunu ifade eden balıkçılar, önümüzdeki günlerde artmasını umduklarını belirtti. Sezonun ilk avından dönen balıkçıları bekleyenler arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vardı. Vali Yerlikaya, sezonun ilk mezatını da yaptı.

Marmara’nın kurusu

Yerlikaya, “Marmara’nın kurusu istavrit, İstanbulluları çok özlemiş. Mezatı açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Balıkçılarla istişare ettiğini söyleyen Yerlikaya, istavritin kasasını 30 Türk Lirası olarak belirledi. Denizlerdeki su sıcaklığının yüksek olması nedeniyle ağlara fazla balığın takılmadığını ve bu nedenle balık fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Kumkapı Balıkçı Çarşısı esnafı Erdoğan Ün, “Balığın biraz denizde alabora olması gerekiyor. Hava ve su sıcak. O nedenle balık dipte. Biraz yüzeye çıkması ve Karadeniz’e göçe başlaması gerekiyor. 10 ila 15 gün içinde balık daha da bollaşacak. Bu fiyatlar tavan fiyat. Zamanla düşecek. Bu sene hamsi, istavrit, lüfer ve çinekop bol olacak. Palamut bu yıl çok yok” diye konuştu.

Hamsi bol ve iri palamut gözükmedi

Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde sezonun ilk avına çıkan balıkçılar, hamsinin geçen yıla göre daha bol ve daha iri olduğunu söyledi. Balıkçı Ulaş Canbay, “İlk gün 350 kasa balık tuttuk. Bu sayı zamanla artacak. Ve bu sezon hamsi bol olacak. Geçen yıl ki hamsiler çok küçüktü. Ve yem için satıldı. Vatandaşta yüksek fiyatlarla satın aldı. Bu yıl inşallah yüzler gülecek. Bir hafta sonra denizden daha fazla balık çıkar. Ve fiyatlar düşer” diye konuştu. Tarihi Karaköy Balık Pazarı’nda yıllardır tezgah açan Yusuf Bozkurt da, her balık sezonu başlangıcında bol görülen palamutun bu sene azlığından bahsederek “Şu anda hamsi, istavrit yoğun; palamut yok. Geçen yıl palamut çoktu. Geçen seneye göre fiyatlar hemen hemen aynı” diye konuştu.

Fiyatlar düşecek

Balık satıcısı Samet Ballıbahçe de “Şu anda balık az geliyor, ilk zamanlar olduğu için. Hamsinin fiyatı 25 lira, istavrit 20 lira. Birkaç gün sonra balık bol olursa fiyatlar biraz daha düşer” dedi. Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nda fiyatı 150-200 TL arasında değişen kalkan balığı, tezgahın en pahalısı olurken kilosu 15 ila 20 TL arasında değişen istavrit ise en düşük fiyatla alıcısıyla buluştu. Hamsi de tezgahlarda 20-25 liraya satıldı. Barbunun kilosu 70-150, tekir ise 30-50 liraya satışa çıkarıldı.

Yavru balık almayın!

Balıkçıların sezondan beklentileri yüksek olsa da balıkçılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılması gerekenler de var. WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli aşırı avlanmanın önlenmesi, uygun av araçlarının ve yöntemlerinin kullanımın sağlanması ve yasa dışı kayıt dışı ve kural dışı balıkçılık faaliyetlerinin önlenmesinin yanı sıra halkın da sorumlu tüketimde bulunması gerektiğini söyledi.

WWF’in Deniz Ürünleri Rehberi’nde de ‘yavru balık yemeyin’ uyarısı yapılarak, “Belli bir boydan küçük balıklar henüz olgunluğa erişmemiş ve ürememişlerdir” denildi.

İlk ağdan tam 120 kasa istavrit

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle tüm Türkiye’de balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Samsun Canik Balıkçı Barınağı’ndan denize çıkan “Cemal Kaptan” adlı gırgır teknesinde ilk ağdan 120 kasa istavrit çıktı.

Samsun’da tezgahlarda istavrit 8 - 10, mezgit 15 - 20, barbunya 10 - 15, kefal 10, levrek, çipura ve somon 25 liradan alıcı buldu.

Büyük hazineyi koruyalım

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar da limana hamsi, mezgit, sardalya ve istavritle döndü. İlk av sonrası, istavritin kasası 150, sardalyanın 150 - 200, hamsinin 225 - 260, mezgitin 120 - 150 liradan alıcı buldu. İzmir’de su ürünleri av sezonunun açılışı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener tarafından İzmir Balık Hali’nde gerçekleştirildi. Özgener, “Bu denizler hepimize büyük bir hazine veriyor. Bizlere düşen bu hazineyi gelecek nesillere aktarmak” dedi.

Şile’de ‘Vira bismillah’

Şile’de balık sezonun başlamasıyla limanda tören düzenlendi. Balıkçılar daha sonra ‘Vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Av yasağının bitmesiyle birlikte Şile’de de tezgahlar farklı balık çeşitleriyle doldu.