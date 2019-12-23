Bebek arabadaysa kasko daha ucuz!

Sürekli yeni ürün çıkarma ve yaratıcı ürün peşinde olan sigortacılık sektörü çarpıcı bir ürün daha çıkardı. Standart ve gelenekselleşmiş ürünlerle yetinmeyen ve insanların ihtiyaçlarına göre ürün çıkarmayı başarı kriteri olarak gören sektör kasko sigortasında bebekli insanların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Müşteriye daha çok ürün ve hizmet sunma isteğinde olan sigorta şirketlerinin yeni ürünü ‘Baby On Board Kasko’.

0-5 yaş arası çocuk sahibi olan tüm sürücülerin faydalanabildiği bu yeni kasko ürünü, hususi otomobil kullanım tarzındaki araçlarda ekstra yüzde 25 indirim avantajı sağlıyor.

Sigorta acenteleri ve sigorta brokerleri üzerinden satın alınabilen bu ürüne müşteri isterse bakıcı teminatını da ekliyor.

Eğitim dikkat çekiyor

Sigorta sektörünün üzerinde yoğunlukla durduğu bir diğer alan ise eğitim. Sigorta şirketleri anne babaların çocuklarının eğitimini garanti altına almaları için ilgilerini çekebilecek eğitim sigortaları sunuyorlar. Yine sektörde pek çok sigorta şirketi çocuklu ailelere avantajlı kasko sigortası sunarken eğitim sigortaları da şirketlerin gündemlerinde yer alan ağırlıklı sigortalar olarak dikkat çekiyor.

Çocuğun eğitiminin yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşı garanti altına alınması için eğitim koçluğu, sağlık ve indirimli yurt dışı eğitimi gibi avantajların bulunduğu poliçeler sunuluyor. Bu poliçeler arzu edilmemesine karşın vefat teminatı, yaşam teminatı ve kaza sonucu vefat teminatını da içeriyor.

Yüzde 15 indirimli

Yaşam teminatı; sigorta süresi sonunda, poliçe süresi içinde vefat teminatı kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmamışsa ve poliçe feshedilmemiş veya cayılmamış ise prim ödeme ve geçerlilik şartlarının sağlanması halinde, sigorta süresi boyunca ödenmiş olan toplam prim tutarı kesinti yapılmaksızın sigortalıya ödeniyor.

Anne babalar çocuk sağlığı ile ilgili merak ettikleri konularda, telefonda doktor danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyorlar.

Eğitim sigortası alanlar, ödedikleri primlerin tamamını aylık brüt ücretin yüzde 15’i oranında vergi indiriminden yararlanıyor.

Bakıcıya teminat da var

Bebek, çocuk, yaşlı bakıcısı ve oyun ablası bulmak için poliçe süresi içerisinde yılda bir kez olmak üzere üç saat ücretsiz asistans hizmeti veren Baby On Board Kasko, sadece araç içerisinde değil günlük yaşamda da müşterilerin hayatına girmiş oluyor.

Standart bir kasko poliçesi aracın hasar görmesiyle işlevselleşirken bu kasko, ek teminatları sayesinde hasar olsun olmasın müşterinin hizmetinde bulunuyor. Yoğun iş temposunda çalışan ailelere yönelik olarak böyle bir ürün çıkartıldığını ifade eden Doğan Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selcen Gür, Baby on Board Kasko poliçesinin bebek, çocuk, yaşlı bakıcısı ve oyun ablası bulma hizmeti ile günlük hayat koşturması içinde olan sigortalıların hayatlarını kolaylaştırdığını söyledi.