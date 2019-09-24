24.09.2019 - 13:30 | | Uzmanpara
Beşiktaş hisselerinde 'istifa' etkisi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa açıklamasını yapmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören kulüp hisseleri 15 dakika içerisinde 1.69 liradan 1.78 liraya çıktı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın toplantısı düzenleyip istifasını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören kulüp hisselerinde hareketlilik yaşandı.
Güne 1.67 seviyesinde başlayan Beşiktaş hisseleri Orman'ın açıklamalarından önce yatay seyrederken istifanın ardından 1.78 lirayı gördü.
Beşiktaş'ın hisselerinde yükselişin ardından satışlar görülmeye başladı. Saat 12.20'de 1.73 liralık değere gerileyen hisseler tekrar yönünü yukarı yöne çevirdi ve 1.75 liraya yükseldi. Öğle arası itibarıyla Beşiktaş hisselerinde yüzde 2.34 artış yaşanmış oldu.
Türü tehlike altında olan vaşak koruma altına alındıDenizli’nin Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkına getirildi. Yaralı vaşak, ilk tedavisinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.