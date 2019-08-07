Bitcoin 11 bin doların üzerinde

Küresel ticari gerilimlerdeki artışın ardından güvenli liman arayışındaki yatırımcıların değerli metallerin yanında kripto para birimlerine de yönelmesiyle, piyasada kısa süreli bir artış izlenmiş ve Bitcoin 12 bin 115 dolarla 12 bin doların üzerine yükselmişti. Söz konusu artışın ardından düzeltme hareketiyle piyasada yeniden düşüş eğilimi görülmüş ve piyasanın genelinde kayıplar izlenmişti.

Ayı piyasası Çarşamba günü de etkili olmaya devam ederken, FxStreet yazarı Rajarshi Mitra’nın analizi, Bitcoin günlük kesişim göstergesinin üç Fibonacci geri çekilme düzeyiyle (destek ve direnç seviyelerini belirlenmesi için kullanılan bir teknik analiz yöntemi) yeni destek seviyeleri gösterdiğini belirtti. Söz konusu destek düzeylerini yüzde 32.8 bir günlük Fibonacci geri çekilme düzeyiyle 11 bin 600 dolar, yüzde 61.8 bir aylık Fibonacci geri çekilme düzeyiyle 11 bin 645 dolar ve 1 haftalık pivot noktası direnç düzeyiyle 11 bin 700 dolar olarak sıralayan Mitra, bu düzeylerin piyasada boğa hareketi izlenebilmesinde etkili olacağını vurguladı.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.77 düşüşle 11 bin 634 dolara geriledi ve 207 milyar 815 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.3’ünü oluşturdu.

Toplam 2,429 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 89’u geriledi ve piyasadaki düşüşe yüzde 12.67 ile 57’nci sıradaki DigiByte öncülük etti. En büyük 10’dan da son 24 saatte yüzde 7.46 ile en çok Bitcoin SV değer kaybetti.

Piyasadaki söz konusu gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 304 milyar 256 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 66 milyar 399 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.77

Ethereum yüzde 2.29

Ripple yüzde 1.92

Bitcoin Cash yüzde 3.72

Litecoin yüzde 5.05

Binance Coin yüzde 1.94

Tether yüzde 0.74

EOS yüzde 5.73

Bitcoin SV yüzde 7.46

Monero yüzde 2.78 düştü.