Bor Enstitüsü’nden 2020 atağı

Bu ürünler, “Bor nitrür kaplama, ahşap emprenye kimyasalı, borlu hafif tuğla, alev almaz çadır, hidrojen üretimi ve yakıt pili” olarak sıralandı. Bor araştırmalarına ilişkin yürütülen 278 projeden 222’sinin sonuçlandığını, 48’inin de devam ettiğini belirten Bor Enstitüsü, yüzde 4,5 olan borun yurt içi tüketim değerinin yüzde 10’a çıkarılacağını kaydetti.



278 proje desteklendi



Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün TBMM’ye sunduğu 2020 Yılı Bütçe teklifinde kurum bütçesi 13 milyon 66 bin TL olarak öngörüldü. 2019’da da Bor Ensitütüsü için 12 milyon 499 bin TL ödenek ayrılmış, ancak bütçe büyüklüğü Ağustos 2019 itibarıyla 16 milyon 297 bin TL’ye ulaşmıştı. Bu rakamın 2019 sonu itibarıyla 20 milyonu geçmesi bekleniyor.



Bütçe rakamlarındaki bu radikal yükseliş kurumun gelirleri nedeniyle yaşandı. Bor madenine yönelik son yıllarda artan ilgi, Bor Enstitüsü’nün gelirlerine de yansıyor.



2019’da 5 milyon 150 TL olarak gelirler, Ağustos 2019 itibarıyla 15 milyon 3 bin TL olarak gerçekleşti.



Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye’de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünleri üretimi ve geliştirilmesini sağlamak için farklı alanlarda kullanıcıların araştırmalarına bilimsel ortamı sağlamayı hedeflediklerini belirtirken, bugüne kadar 278 proje yürütülüp veya desteklendiğini, bunlardan 222’sinin sonuçlandırıldığını kaydetti. Enstitü, 48 projenin devam etmekte olduğunu, projelerin, 7 katagoride desteklendiğini belirterek, 2020 projelerini ise, şöyle sıraladı:



İmplant, yakıt pili...



“Mobil bor temelli drojen üretim sistemi ve yakıt pili elektrikli araç entegrasyonu, borlu organik bileşiklerin üretilmesi, borlu ortopedik implantların kaplanması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle borlu kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi, cam elyaf ve komposit, borlu polimerlerin sentezi, borlu malzemeler, bor içerikli kremlerin yara iyileşmesi üzerine etkisi.”



Tüketim yüzde 10’a çıkacak

Bor Enstitüsü, yüzde 4.5 oranındaki borun yurtiçi tüketim değerlerinin yüzde 10 seviyesine çıkarmasını hedeflediklerini kaydetti. Üniversite ve sanayi iş birliği ile laboratuvar altyapısını geliştirerek yürüttüğü ve desteklediği projelerden oluşan bilgi birikiminin sanayiye aktarılması için ürünlerin ticarileşme çalışmalarına da yön verildiğini belirten Bor Enstitüsü, beş ürünü ticarileştirdiklerini, 2020’de de beş ürünü daha ticarileştireceklerini kaydetti. Ticarileşen ürünleri, “elementel bor, bor nitrür tozu, borlu gübre, akrilik elyaf ve borlu sünger” olarak sıralayan Bor Enstütüsü, 2020’de ticarileşecek ürünleri ise, “bor nitrür kaplama, ahşap emprenye kimyasalı, borlu hafif tuğla, alev almaz çadır ile hidrojen üretimi ve yakıt pili” olarak sıraladı