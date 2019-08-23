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    HaberlerEkonomiBorsa güne yükselişle başladı
    23.08.2019 - 10:09| AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 294,03 puan ve yüzde 0,31 artışla 95.688,27 seviyesine yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

     

    Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,79 ile inşaat oldu.

    Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 94.349,28 puanla son 2 ayın en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 95.394,24 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 94.300 puanın destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

     

    Bu halde bulundu! İnanılmaz değişim...Manisa'nın Akhisar ilçesinde, geçici olarak tutulduğu hayvan barınağında, hayvanseverlerce bakımsızlıktan tüyleri uzamış ve keçeleşmiş bulunan köpek, İzmir'deki Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HipDer) de desteğiyle veterinere götürülerek, tıraş ettirildi. Tıraşın ardından 10 kilodan 6,5 kiloya düşen köpeğin, 3 yaşında erkek terrier olduğu ortaya çıktı.
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