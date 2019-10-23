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    HaberlerEkonomiBorsa güne yükselişle başladı
    23.10.2019 - 10:02 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,93 artışla 98.799,33 seviyesine yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 912,97 puan ve yüzde 0,93 değer kazancıyla 98.799,33 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,35 ve holding endeksi yüzde 0,91 yükseliş kaydetti.

    Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

    Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,58 yükselen BIST 100 endeksi, günü 97.886,36 puandan tamamladı.

    Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

    Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakat ile güvenli bölge konusunda soru işaretleri ortadan kalktı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, 150 saat içinde Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılacağı kaydedildi.

    Bugün yurt dışında belirsizliklerin tekrar arttığı Brexit'e yönelik haber akışının, yurt içinde ise Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

     

    Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
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