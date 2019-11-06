BİST100.473-0,05EURO 6,390,27USD5,770,23ALTIN275,200,26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HabeleriBorsa, güne yükselişle başladı
    06.11.2019 - 09:59 | | AA

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,15 artışla 100.672,39 seviyesine yükseldi.

    Borsa, güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 147,07 puan ve yüzde 0,15 değer kazancıyla 100.672,39 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 yükseliş kaydetti.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile bilişim oldu.

    Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 100.525,32 seviyesinde tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve perakende satışlar ile ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Balıkçılardaki mavi ışığın sırrı çözüldüSamsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, balık tezgahlarında ‘mavi ışık’ kullanarak, balıkların kusurlarını gizlemeye çalışan 12 işletme hakkında işlem yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DSİ 500 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? Başvuruları başladı mı?

    DSİ 500 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? Başvuruları başladı mı?

    Türkiye'nin en yüksek köprüsü! 2 ili birbirine bağlıyor...

    Türkiye'nin en yüksek köprüsü! 2 ili birbirine bağlıyor...

    Yediği tokat yüzünden 55 yıldır çay içmiyor

    Yediği tokat yüzünden 55 yıldır çay içmiyor

    Çocuğun hayatı kâbusa döndü! İddialar kan dondurdu...

    Çocuğun hayatı kâbusa döndü! İddialar kan dondurdu...

    Sıradaki Haber