BİST108.8470,17EURO6,39-0,08USD5,770,40ALTIN270,93-0,72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa güne yükselişle başladı
    ABONE OL
    06.12.2019 - 10:07 | | AA

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,32 artışla 109.008,91 seviyesine yükseldi.

    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 349,93 puan ve yüzde 0,32 değer kazancıyla  109.008,91 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde  0,54 yükseliş kaydetti.

    Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 1,41 ile spor oldu.

    Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin önemli  direnç olarak nitelendirdikleri 108.200 puanı aştı ve önceki kapanışa göre yüzde  0,89 değer kazanarak, 108.658,98 puanla 24 Nisan 2018'den bu yana en yüksek  kapanışını yaptı.

    Analistler, BIST 100 endeksinin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması  durumunda, sonraki hedeflerin 110.000 ve 111.200 seviyeleri olacağını bildirdi.

    Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam,  işsizlik ve ortalama saatli kazançlar verilerinin, 11 Aralık Çarşamba açıklanacak  ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların odağında  bulunduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise piyasalar kapandıktan sonra  yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in,  Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini ifade etti.

    Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım  yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise  "negatif"te tutmuştu.

     

     

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

    Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

    Sokak ortasında cinayet!

    Sokak ortasında cinayet!

    Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

    Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

    Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

    Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

    Sıradaki Haber