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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında geriledi
    23.09.2019 - 13:12 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19 azalışla 100.048,25 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında geriledi

     

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 188,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile metal, ana sanayi oldu.

    Güne yükselişle başlayan ve 100.716,15 seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve 100.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

    40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.
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