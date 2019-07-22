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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında yatay seyretti
    22.07.2019 - 13:17| AA

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 azalışla 101.833,87 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

     

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile metal ana sanayi oldu.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ile 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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