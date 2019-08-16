BİST96.506-0,08EURO6,15-0,67USD5,55-0,25ALTIN269,71-1,08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında yatay seyretti
    16.08.2019 - 13:10| AA

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 azalışla 96.506,03 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,60 düşerken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

    Japonya’da fırtına can aldı: 1 ölü, 49 yaralıJaponya’da etkisini sürdüren Tropikal Krosa Fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında?

    Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında?

    Sakarya'da fırça atölyesinde yangın çıktı

    Sakarya'da fırça atölyesinde yangın çıktı

    14 yaşındaki kıza tatilde iğrenç taciz!

    14 yaşındaki kıza tatilde iğrenç taciz!

    Sahil Güvenlik Komutanlığına sözleşmeli personel alımı başvuruları

    Sahil Güvenlik Komutanlığına sözleşmeli personel alımı başvuruları

    Sıradaki Haber