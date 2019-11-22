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    HaberlerEkonomi HaberleriBorsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
    22.11.2019 - 13:12 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artışla 106.813,07 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,87 puan artarak 106.813,07 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken,  holding  endeksi yüzde 0.13 değer kaybetti.  Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 1,98 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile ulaştırma  oldu.

    Analistler, dün Çin'in ticaret görüşmelerini yürüten temsilcisi Liu  He'nin ABD temsilcisi Robert Lighthizer'i Çin'e davet ettiğini, görüşmelere  ilişkin olumlu beklentilerin devam ettiğini söyledi.

    Hong Kong'lu göstericilere destek veren yasanın iki ülke arasındaki  ilişkileri ve ticaret görüşmelerini sekteye uğratabileceğine değinen analistler,  ABD Başkanı Donald Trump'ın konu hakkındaki kararının yatırımcılar tarafından  dikkatle izleneceğini belirtti.

    Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de açıklanacak imalat ve  hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) ve Michigan Üniversitesi  Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu,  endeksin bu seviyelerde tutunması  halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini dile  getirdi.

     

     

     

    Kabin görevlisinin bu hareketi, sosyal medyada yoğun ilgi gördüEndonezya'da Lion Air Havayolları'na ait yolcu uçağının kabin görevlisi, yaşlı bir kadını eliyle besledi. O görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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