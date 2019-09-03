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    Haberler EkonomiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    03.09.2019 - 13:12| AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,77 artışla 99.100,13 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 757,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile madencilik, en çok gerileyen ise 1,72 ile ticaret oldu.

    Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, enflasyon verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle 99.000 seviyesinin üzerine çıktı.

    Analistler, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde enflasyonun seyrinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu belirterek, faiz indirimi beklentisinin banka pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

    Öğleden sonra, yurt dışında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi endeksi ve inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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