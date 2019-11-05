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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    05.11.2019 - 13:24 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 100.581,60 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 493,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 4,01 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile gıda, içecek oldu. Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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