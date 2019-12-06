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    06.12.2019 - 13:09 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 108.755,67 puana çıktı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında 108.300-109.300 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,69 puan artarak 108.755,67 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,76 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 6,32 ile bilişim oldu.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 110.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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