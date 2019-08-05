BİST99.671-0,01EURO6,200,46USD5,570,19ALTIN260,421,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBorsa haftaya düşüşle başladı
    05.08.2019 - 10:04| AA

    Borsa haftaya düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,27 düşüşle 99.406,95 puandan başladı.

    Borsa haftaya düşüşle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 272,49 puan ve yüzde 0,27 azalışla 99.406,95 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile metal ana sanayi oldu.

    Geçen haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarına paralel etkisini artıran satışlarla yüzde 2,18 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftayı 99.679,44 puandan tamamladı.

    Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'e yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını açıklaması sonrası Çin'in misilleme yapabileceğine ilişkin endişelerin piyasaları negatif etkilediğini belirterek, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,4 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,4) göre, bir önceki ay yüzde 15,72 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,70'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.

    Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılarİstanbul'da aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, dükkanların altına sığındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Diskoda başladı, denizde feci şekilde sona erdi!

    Diskoda başladı, denizde feci şekilde sona erdi!

    Nadide Hayat filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Nadide Hayat filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Hakkari'de PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor

    Hakkari'de PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor

    Yaralı Kuşlar yeni bölüm fragmanı! Tekin ve Levent...

    Yaralı Kuşlar yeni bölüm fragmanı! Tekin ve Levent...

    Sıradaki Haber