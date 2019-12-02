02.12.2019 - 17:25 | | İHA
Borsa İstanbul'da rekor! O baraj aşıldı...
Borsa İstanbul'da yeni rekor! BiST 100 endeksi 108 bin direncini de aştı...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 artışla 107.799,61 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 895,93 puan artarak 107.799,61 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
BiST 100 endeksi 108 bin direncini de aştı...
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.