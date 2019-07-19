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    Haberler EkonomiBu mesajı atarken dikkat! Cezası 50 bin TL
    19.07.2019 - 19:13| AA

    Bu mesajı atarken dikkat! Cezası 50 bin TL

    Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, icra takibi kapsamında borçlunun yakınına telefonla kısa mesaj gönderen avukata 50 bin lira idari para cezası verildi.

    Bu mesajı atarken dikkat! Cezası 50 bin TL

     

    Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, icra takibi kapsamında borçlunun yakınına SMS gönderen gönderen avukata idari para cezası verildi.

    Kişisel Verileri Koruma Kurulunun internet sitesinde yer alan karara göre, Kurul başvuru üzerine yaptığı incelemede, icra takibini yapan avukat tarafından şikayetçiye ait cep telefonuna, hakkında icra takibi bulunan yakınının ad, soyad ve hizmet numarasının yer aldığı kısa mesaj gönderildiğini tespit etti.

    İnceleme sonucunda, veri sorumlusu avukat tarafından kişisel veri olan cep telefonu numarası bilgisinin SMS gönderilerek kullanılmasının, kişisel veri işleme faaliyeti olduğu ve bu durumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki veri işleme şartına dayanmadığı belirlendi. Bunun üzerine Kurul, "Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek" yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu avukat hakkında 50 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

    Kurul, kararında, icra takibi gibi bir gerekçe de olsa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen işleme şartlarından herhangi biri mevcut değilse, ilgili kişi haricinde başkasına SMS gönderimi, telefonla arama, elektronik posta iletme gibi işlemlerin Kanun'a aykırılık taşıdığı tespitine yer verdi.

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