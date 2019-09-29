29.09.2019 - 10:40 |
Bugün altın fiyatı ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
Haftanın son gününde altın fiyatları için arayış başladı. Bugün altın fiyatı ne kadar sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Günlerden Pazar olması nedeniyle özel bir plana katılacak olan vatandaşlar, altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 29 Eylül altın fiyatlarında son durum...
Gram altın fiyatı, çeyrak altın fiyatı, yarım altın fiyatı bugün ne kadar? 29 Eylül Pazar günü altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 272,55 TL / satış 272,61
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 434,81 TL / Satış 444,66
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 866,90 TL / Satış 889,32 TL
D-100'deki 'tek teker' magandası kameradaCevizlibağ'da motosikletli bir kişi, Şirinevler'e kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca bazen makas atarak bazen de tek teker üzerinde giderek trafiğe tehlikeye sokan sürücü kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yeni bir motosiklet lastiğini beline takarak taşıması da dikkat çekti.