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    HaberlerEkonomi Haberleri Çalışanlar merak ediyor! İşte 2020 yılı resmi tatil günleri...
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    30.12.2019 - 09:51 |

    Çalışanlar merak ediyor! İşte 2020 yılı resmi tatil günleri...

    2020 yılında resmi tatilleri şimdiden planlanmaya başlandı. Dini bayramların yaz aylarına gelmesi tatili avantaja çeviriyor.

    Çalışanlar merak ediyor! İşte 2020 yılı resmi tatil günleri...

    2019'un bitmesine günler kala 2020 için planlar yapılmaya başlandı. 2020 yılındaki dini bayramların büyük kısmı yaz aylarına geliyor.

    İşte 2020 yılının resmi tatil günleri:

    1 Ocak - Yılbaşı

    23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü

    19 Mayıs - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

    23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arifesi

    24, 25, 26 Mayıs - Ramazan Bayramı

    15 Temmuz - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi

    31 Temmuz, 1, 2, 3 Ağustos - Kurban Bayramı

    30 Ağustos - Zafer Bayramı

    29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı

     

     

      Saldırıyı kameralar kaydettiABD'de bir kilisede ayin sürerken ateş açılması üzerine iki kişi hayatını kaybetti. İbadethanedeki cemaat üyelerinden biri ise silahıyla saldırganı vurup öldürdü.
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