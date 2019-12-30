Çalışanlar merak ediyor! İşte 2020 yılı resmi tatil günleri...

2019'un bitmesine günler kala 2020 için planlar yapılmaya başlandı. 2020 yılındaki dini bayramların büyük kısmı yaz aylarına geliyor.
İşte 2020 yılının resmi tatil günleri:
1 Ocak - Yılbaşı
23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arifesi
24, 25, 26 Mayıs - Ramazan Bayramı
15 Temmuz - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz, 1, 2, 3 Ağustos - Kurban Bayramı
30 Ağustos - Zafer Bayramı
29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı