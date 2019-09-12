Cepte işleri daha da kolaylaştırdı

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, dijitalleşme konusunda son yıllarda yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. 2014 yılında hizmete sundukları Cep Şube’nin, müşteri beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirildiğini belirten Obalı, uygulamadaki yenilikleri şöyle anlattı:

“Vakıf Emeklilik’in, katılımcıların hayatını kolaylaştıracak ve onlara kişisel bir deneyim sağlayacak yeni Cep Şube uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edildi.

Cep Şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi. Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi ve müşterilerin, müşteri iletişim merkezini aramasına gerek kalmaksızın, bir çok işlemi cep şube üzerinden gerçekleştirebilme imkanı sağlandı.”