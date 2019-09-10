Çerkezköy’e şampuan fabrikası

Türkiye’nin dünyanın en büyük saç ekim merkezi olduğuna dikkat çeken Be Aeshtetic Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Aydın, “Her yıl binlerce kişi yurtdışından saç ektirmek için Türkiye’ye geliyor. Ancak kendimize ait bir şampuan markamız yok. Türkiye’de kuracağımız fabrikada, saç dökülmesini engelleyen hatta dökülenlerin yerine saç çıkaran şampuan üreteceğiz. Üreteceğimiz bu şampuanı bütün dünyaya satacağız” dedi.

Çerkezköy’de kurulacak fabrikada şampuanın yanında kaş ve kirpik serumu, takma tırnak ve parfüm de üretileceğini ifade eden Bilgehan Aydın, ilk aşamada 1000 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Estetik zinciri kuracak

Be Aeshtetic ile Oren Revach arasında yapılan işbirliği şampuan fabrikasının yanında küresel estetik merkezi zincirleri açılmasını da içeriyor. İstanbul Nişantaşı’nda hayata geçirdikleri estetik merkezi konseptinin Türkiye’de başka örneği olmadığını vurgulayan Bilgehan Aydın, “Başta Los Angeles ve Paris olmak üzere dünyanın dört bir yanında medikal estetik zincirleri kuracağız” açıklamasını yaptı.

Oren Revach ise “Türkiye genç nüfusu ve dinamik ekonomisi ile çok önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye ekonomisi çok güçlü. İnsanlar mutlu. Eğer insanlar mutluysa, orada yatırım yapılır” dedi.