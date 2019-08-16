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    HaberlerEkonomiÇizmenin topuğuna Türk yatırımı yanaştı
    16.08.2019 - 07:50| GÖKHAN KARAKAŞ / İstanbul

    Çizmenin topuğuna Türk yatırımı yanaştı

    Coğrafi konumuyla deniz taşımacılığındaki payını her geçen gün arttıran Türkiye, uluslararası liman işletmeciliğinde de iddialı olduğunu yatırımlarıyla kanıtlıyor.

    Çizmenin topuğuna Türk yatırımı yanaştı

    Yılport Holding, İtalya’nın İyon denizi kıyısındaki Taranto San Cataldo konteyner terminalinin işletmesini 49 yıllığına aldı. Yüksel Yıldırım, Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden İtalya’da yatırım yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

    Dünya ticaretinin yüzde 83’ü denizler üzerinden gerçekleşirken, Türk işadamları yurt dışı yatırımlarıyla taşımacılık sektöründeki paylarını arttırıyor.

    10 ülkede 22 işletme

    Dünya liman işletmeciliğinde 12. Sırada olanYıldırım Holding girişimlerinden Yılport 22’inci deniz terminali olarak İtalya’nın Taranto kentindeki San Cataldo limanını seçti.

    Avrupa ülkelerine getirilen malların önemli bir dağıtım üssü olan Taranto kentinin yeni limanı San Cataldo Yüksel Yıldırım’ın İtalya’da ki ilk işletmesi oldu.

    3 kıtadaki 10 ülkede 22 deniz işletmesine sahip olan Yüksel Yıldırım; Taranto San Cataldo Konteyner Terminali’nin işletme haklarını 49 yıllığına aldı.

    Güneyde ilke imza

    YILPORT Holding’i Yüksel Yıldırım, limanı ise Taranto Liman İdaresi BaşkanıSergio Prete temsil etti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, İtalya’da bir yatırım yapmayı istediklerini ve güneyde ki Taranto limanı ihalesine katıldıklarını söyledi.

    Yıldırım, şunları kaydetti:

    “İtalya’da bize sunulan iki yer daha vardı ama biz bu limanı daha uygun bulduk. Ülkenin güneyindeki ilk Türk yatırımına imza attık. İtalya’da Türk işletmeci olmanın gururunu yaşarken, bir Türkün denizcilik işlerini daha iyi yapabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. 2020’nin Ocak ayı itibariyle bölgenin en önemli aktarma limanı haline getirmek için çabalayacağız.”

    Çizmenin topuğuna Türk yatırımı yanaştı

    Yaş meyve hamlesi

    Yüksel Yıldırım, “San Cataldo Konteyner Limanı’nın İtalya’nın dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olmasını amaçlıyoruz. Bu yönde yatırımlar yapacağız. Özellikle Güney Amerika kıtasındaki limanlarımız aracılığıyla yaş meyve ithalini Taranto San Cataldo Konteyner’dan yaparak ürünleri Avrupa’nın içlerine kadar ulaştırmayı planlıyoruz” dedi.

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