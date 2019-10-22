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    HaberlerEkonomiCoğrafi işaret lideri Şanlıurfa ve Gaziantep
    22.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Coğrafi işaret lideri Şanlıurfa ve Gaziantep

    Tüm dünyada güçlü bir gelir kaynağı olan Coğrafi İşaretli ürünler, ülke ekonomisi kadar bölgesel tanıtım için de önemli. Destek Patent tarafından derlenen TÜRKPATENT’in son 5 yıllık verilerine göre, en çok coğrafi işaret tescili gıdada kebap için alınırken, başı Şanlıurfa ve Gaziantep illeri çekiyor.

    Coğrafi işaret lideri Şanlıurfa ve Gaziantep

    Türkiye’de 2015 - 2019 arası 588 coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bunların yüzde 90’ı gıda üzerine yapılırken, 300’e yakını tescillendi. Şanlıurfa 27 coğrafi işaret sahipliği ile birinci olurken, onu 20 coğrafi işaretle Gaziantep takip etti. Her iki ilin de başvurularının çoğunu kebap çeşitleri oluşturuyor.

    Şanlıurfa’nın ciğer kebabı, kazan kebabı, soğan kebabının yanında Gaziantep’in baklavası, katmeri, meyan şerbeti, yuvalaması dikkat çekiyor.

    Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Ülkemizde 2.500’e yakın coğrafi işaret özelliği taşıyan ürün bulunuyor. Türkiye’nin şu an için 446 işaretli ürünü bulunuyor. Yani daha gidilecek çok yolumuz var” dedi.

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