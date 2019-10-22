Coğrafi işaret lideri Şanlıurfa ve Gaziantep

Türkiye’de 2015 - 2019 arası 588 coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bunların yüzde 90’ı gıda üzerine yapılırken, 300’e yakını tescillendi. Şanlıurfa 27 coğrafi işaret sahipliği ile birinci olurken, onu 20 coğrafi işaretle Gaziantep takip etti. Her iki ilin de başvurularının çoğunu kebap çeşitleri oluşturuyor.

Şanlıurfa’nın ciğer kebabı, kazan kebabı, soğan kebabının yanında Gaziantep’in baklavası, katmeri, meyan şerbeti, yuvalaması dikkat çekiyor.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Ülkemizde 2.500’e yakın coğrafi işaret özelliği taşıyan ürün bulunuyor. Türkiye’nin şu an için 446 işaretli ürünü bulunuyor. Yani daha gidilecek çok yolumuz var” dedi.