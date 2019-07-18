18.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Danone Global’e Türk yönetici atandı
Danone Türkiye bünyesinde 2004 yılından bu yana görev yapan Gamze Çuhadaroğlu, Danone Bitkisel Bazlı Ürünler Global Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak Danone Global Yönetimi’nde görev alacak.
Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü görevine ek olarak, 2017 yılından bu yana Danone Su Türkiye Genel Müdürü görevini de yürüten Gamze Çuhadaroğlu, Danone Bitkisel Bazlı Ürünler Global Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı. Paris’teki genel merkezde görev yapacak olan Çuhadaroğlu, bitkisel bazlı gıda markaları Alpro, Silk ve Vega başta olmak üzere, bitkisel bazlı yoğurt, süt, peynir, kahve, dondurma ve tatlıları kapsayan ürün gamının global liderliğini üstlenecek.