Danone Global’e Türk yönetici atandı

Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü görevine ek olarak, 2017 yılından bu yana Danone Su Türkiye Genel Müdürü görevini de yürüten Gamze Çuhadaroğlu, Danone Bitkisel Bazlı Ürünler Global Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı. Paris’teki genel merkezde görev yapacak olan Çuhadaroğlu, bitkisel bazlı gıda markaları Alpro, Silk ve Vega başta olmak üzere, bitkisel bazlı yoğurt, süt, peynir, kahve, dondurma ve tatlıları kapsayan ürün gamının global liderliğini üstlenecek.