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    HaberlerEkonomiDijital reklamcılar İstanbul'da
    05.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Dijital reklamcılar İstanbul'da

    Adcolony EMEA & LATAM’dan Sorumlu Genel Müdürü Volkan Biçer, “Türkiye’de yatırımlarımız ve işe alımlarımız artarak devam edecek, global bütçeler Türkiye’ye akacak” dedi.

    Dijital reklamcılar İstanbul'da

    Dünyanın en büyük mobil video reklam teknoloji ağı olarak faaliyet gösteren AdColony, dünyanın en önde gelen pazarlama yöneticilerini 2-3 Eylül de İstanbul’da ‘Adcolony Intelligence Summit 2019’ etkinliğinde ağırladı.

    Etkinlikte 25 ülkeden 250’si yabancı toplam 650 katılımcı, online reklamcılığı masaya yatırdı. Unilever, Nestle, Lexus, Heineken, Visa, McDonald’s, LG, Nissan, Disney, Lego gibi reklam verenler, Group M, Carat, Initiative gibi medya ajanslarının üst düzey yöneticileri, dijital dünyanın geleceğini konuştu.

    Netanyahu'dan El-Halil kentine "provokatif" ziyaretİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine yaptığı ziyaret, Filistin makamları tarafından "ırkçı ve provokatif" olarak nitelendirildi.
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