Dijital reklamcılar İstanbul'da

Dünyanın en büyük mobil video reklam teknoloji ağı olarak faaliyet gösteren AdColony, dünyanın en önde gelen pazarlama yöneticilerini 2-3 Eylül de İstanbul’da ‘Adcolony Intelligence Summit 2019’ etkinliğinde ağırladı.



Etkinlikte 25 ülkeden 250’si yabancı toplam 650 katılımcı, online reklamcılığı masaya yatırdı. Unilever, Nestle, Lexus, Heineken, Visa, McDonald’s, LG, Nissan, Disney, Lego gibi reklam verenler, Group M, Carat, Initiative gibi medya ajanslarının üst düzey yöneticileri, dijital dünyanın geleceğini konuştu.